ЄК: Деякі країни НАТО закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП

Деякі європейські країни-члени Північноатлантичного Альянсу закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх двох.
Про це на заході аналітичного центру Europe Policy Centre заявив голова генерального директорату Європейської комісії з питань оборонної промисловості Тімо Песонен, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Заява Песонена пролунала після аналогічних закликів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга "піти далі", ніж визначені у 2014 році обов'язкові 2% ВВП оборонних витрат.
"Коли союзники по НАТО збільшують свій бюджет щонайменше до 2% ВВП, дехто вже говорить про 3%. Люди розмірковують, як довго триватиме війна, що, на мою думку, є марними спекуляціями, оскільки загроза залишиться", – прокоментував посадовець Єврокомісії.
Наразі лише двоє членів Альянсу, які є в Європейському Союзі, витрачають на оборону понад 3% ВВП – це Польща і Греція.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023