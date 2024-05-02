Дуда: Ми повинні організувати у Польщі два європейські саміти – ЄС-США і ЄС-Україна

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що під час головування країни в Європейському союзі наступного року Варшава повинна зосередитися на питанні євроінтеграції України, та ліквідації наслідків російської агресії. Про це повідомляє «Польське радіо».
За словами лідера Польщі, у першій половині 2025 року Варшаві слід буде організувати два саміти – з Україною та зі Сполученими Штатами Америки.
Ці саміти, організовані під час головування Польщі в ЄС, мають бути зосереджені на питаннях відбудови України та вступу країни до Євросоюзу. Таку пропозицію виніс Дуда під час промови у Президентському палаці з нагоди 20-річчя вступу Польщі до ЄС.
«Я вважаю, що ми повинні організувати у Польщі два європейські саміти саме для того, щоб підкреслити важливість цих найважливіших елементів розвитку Європи для майбутнього», – зазначив він.
Дуда уточнив, що виступає за організацію саміту ЄС – США, та другого саміту ЄС – Україна, що буде «зосереджений на питаннях відбудови України та вступу України до Європейського союзу».
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