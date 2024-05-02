УАК: Підвищення акцизу на пальне призведе до здорожчання транспортних послуг

Підвищення акцизу на пальне призведе до здорожчання транспортних послуг. Це вдарить не тільки по аграріям, а й по всім українцям. Про це повідомив президент Української аграрної конференції (УАК) Леонід Козаченко, який прокоментував намір уряду підвищити акциз на бензин та дизель.
"Не тільки в період посівної, а в цілому сьогодні приймати рішення, які одночасно вплинуть на всі сектори економіки, є недоцільно. Підвищення акцизу на пальне вплине на життя людей, які сьогодні постійно використовують кошти для того, щоб переміщуватися по території. І це не тільки про власні авто - ціни на квитки теж піднімуться", - зазначив він.
Тому в цей період, на думку Козаченка, приймати такі рішення невчасно і недоречно.
Він також зауважив, що ця ініціатива не мала достатньої публічної дискусії. Також не було представлене обґрунтування, чому це важливо сьогодні для України.
"Я впевнений, що більшість буде проти цього рішення, і воно сьогодні недоцільне. Адже кожен українець буде платити за це зі своєї кишені", - резюмував Козаченко.
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