Нардеп розповів, яке покарання для ухилянтів передбачене у новому законі про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув правки до законопроєкту №10379 – розміри штрафів за порушення правил військового обліку, оборону та мобілізацію залишили ті, що були рекомендовані до першого читання – проте деякі зміни таки є.

Про це пише член правоохоронного комітету нардеп Максим Бужанський в своєму Telegram-каналі.

Він зауважує, що сьогодні Комітет Верховної Ради України розглянув правки до другого читання законопроєкту №10379 про відповідальність за порушення закону про мобілізацію – суми штрафів залишились такими, як і були рекомендовані до першого читання.

Як виняток Бужанський називає лише верхній поріг за статтею 210, і 210-1: "... там буде 25 500 гривень" (замість раніше названих 22 500).

Він також згадав, що спочатку Кабмін пропонував запровадити "кілька років в'язниці та штрафи у 200 тисяч. Комітет в'язницю виключив, штрафи зменшив".

Відтак суми штрафів будуть наступними:

за порушення правил військового обліку (стаття 210): штраф від 3 400 до 5 100 грн, за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час (стаття 210-1): від 5 100 до 8 500 грн – для громадян, від 17 000 до 34 000 грн – для посадових та юридичних осіб;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 грн – для громадян, від 34 000 до 59 500 грн – для посадових та юридичних осіб.

Проте він додав уточнення, що статті 210 і 210-1 не будуть застосовуватись щодо тих даних про призовника, які ТЦК може отримати шляхом доступу до відкритих для нього держреєстрів.

Окрім цього, нардеп Бужанський також вказує, що адміністративний штраф "накладається протягом року, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення правопорушення".

"Додали три режими, правопорушення, повторне правопорушення і правопорушення під час дії режиму воєнного стану", – наголосив він у повідомленні.