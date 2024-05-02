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Кабиін значно змінив умови державної програми з кредитування "5-7-9%"

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За рішенням Кабінету міністрів України, було внесено значні зміни в умови державної програми "5-7-9%" для часткової компенсації відсоткових ставок, які тепер коливаються між 23% і 30% річних.

Про це йдеться в постанові Кабміну.

Заступник міністра економіки України Надія Бігун заявила, що зміни дозволять зосередити державну підтримку на більш високопріоритетних інвестиційних проектах.

Документ передбачає таке зниження максимальної або базової ставки за "5-7-9" для кредитів на інвестиційні цілі: для суб'єктів мікропідприємництва - (3 міс.) + 7 відсоткових пунктів (в.п.) (раніше - 11 в.п.), малого підприємництва - (3 міс.) + 5 в.п. (раніше - 9 в.п.), середнього підприємництва - (3 міс.) + 4 в.п. (раніше - 7 в.п.).

"В умовах, коли Нацбанк поступово зменшує облікову ставку, обігові кошти стають доступнішими на ринкових умовах. Відповідно Уряд модернізує програму “5-7-9%” таким чином, аби перефокусувати цей вид державної підтримки на інвестиційне кредитування", - наголосила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Також знижено ставку для кредитів на фінансування оборотного капіталу на 5 відсоткових пунктів - до рівня UIRD (3 місяці) + 4 в.п. Для стартапів зниження склало 4 в.п., новий розмір ставки - UIRD (3 місяці) + 7 в.п. Позичальникам-ФОПам ставку зменшили на 4 в.п., до рівня UIRD (12 місяців) + 14 в.п.

Рішення №473, прийняте 30 квітня цього року, також передбачає зниження максимальної суми кредитування обігового капіталу до 5 мільйонів гривень для підприємств, за винятком аграрних компаній.

У Мінекономіки додали, що це призведе до вивільнення 3 мільярдів гривень, які тепер будуть спрямовані на пряме кредитування бізнесу і дозволить збалансувати прибутки банків до ринкового рівня та розширити доступність програми для підприємств, які розширюють своє виробництво.

Кабмін
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