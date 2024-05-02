ГУР: На озброєнні у рф перебуває понад 700 ракет типу “Циркон”, “Онікс”, "Калібр" та Х-69

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило орієнтовні запаси в росії ракет типу “Циркон”, “Онікс”, "Калібр" та Х-69, а також динамку їх виробництва.
Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform, передає Укрінформ.
За даними ГУР, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні збройних сил російської федерації перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”.
“При цьому темпи виробництва цих ракет - до 10 одиниць на місяць”, - зазначили в розвідці.
Крилатих ракет 3M55/3М55М “Онікс”/”Онікс-М” - 400 одиниць. Темпи виробництва цих ракет також до 10 одиниць на місяць.
Крилатих ракет 3М-14 “Калібр” - 270 одиниць. Темпи виробництва - 30-40 одиниць на місяць.
Керованих авіаційних ракет Х-69 - 45 одиниць. Темпи виробництва - 1-3 одиниці на місяць.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023