Кабмін надав дозвіл ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала можливість надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, його слова наводить пресслужба Кабінету Міністрів України.
За словами Шмигаля, це рішення активізує сертифікацію операторів протимінної діяльності.
Він нагадав, що зараз в Україні є близько 35 таких операторів.
"Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якнайшвидше очистити Україну від мінного сміття", — сказав прем’єр-міністр.
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