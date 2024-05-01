Кабмін надав дозвіл ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала можливість надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, його слова наводить пресслужба Кабінету Міністрів України.

За словами Шмигаля, це рішення активізує сертифікацію операторів протимінної діяльності.

Він нагадав, що зараз в Україні є близько 35 таких операторів.

"Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якнайшвидше очистити Україну від мінного сміття", — сказав прем’єр-міністр.