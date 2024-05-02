Керівник Апарату ВР: Журналістів знову будуть пускати на засідання парламенту

Українські журналісти знову зможуть бути присутніми на засіданнях Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту – це відбуватиметься у такому ж режимі, як і під час пандемії коронавірусу.
Про це заявив керівник Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний, пише Апостроф з посиланням на Укрінформ.
"Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті", – пояснив Штучний.
На круглому столі Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що парламент, як єдиний законодавчий орган країни, працює в умовах воєнного стану і може стати мішенню для одного з центрів ухвалення рішень.
"Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб", – сказав Стефанчук.
При цьому, представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька наголосила, що зважаючи на безпекову ситуацію, якісна верифікація тих представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі парламенту, є надзвичайно важливою.
"Раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4 тисячі журналістів", – додала вона, а Стефанчук зазначив, що потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги.
Тарас Пастушенко, керівник пресслужби Верховної Ради, зауважив, що "протягом останніх двох років діє тимчасовий пресцентр, де постійно надається можливість народним депутатам спілкуватися з журналістами".
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