МО України уклало контракт з однією з найбільших супутникових компаній

Міністерство оборони України уклало контракт з однією з найбільших супутникових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії, назву якої не розголошують з міркувань безпеки.

"Мета зустрічі - обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану", - наголосили в міністерстві.

Міноборони наголосило, що планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами та спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом", - підкреслила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.