Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

МВФ: росія близька до свого історичного "дна" за відносним обсягом виробництва

154

Міжнародний валютний фонд оприлюднив квітневу версію макроекономічних прогнозів. Провідні економісти світу передбачають рекордне падіння частки росії у світовому виробництві.

Станом на кінець 2023 року рф виробляла 2,94% загального обсягу товарів та послуг на планеті. Проте упродовж наступних трьох років цей показник буде неухильно зменшуватися щонайменше на пів відсотка за кожен звітний період. У 2027-ому лише 2,8% світового ВВП припадатиме на країну-агресора.

Це означає, що росія близька до свого історичного "дна" за відносним обсягом виробництва. У 1998 році, в розпал дефолту та економічної кризи, росія все одно мала частку у 2,83% світового ВВП. За час спостережень після розвалу Радянського Союзу це був рекордно низький рівень.

МВФ, росія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 2 мая 2024
Среда, 1 мая 2024
Вторник, 30 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023