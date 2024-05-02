МВФ: росія близька до свого історичного "дна" за відносним обсягом виробництва

Міжнародний валютний фонд оприлюднив квітневу версію макроекономічних прогнозів. Провідні економісти світу передбачають рекордне падіння частки росії у світовому виробництві.
Станом на кінець 2023 року рф виробляла 2,94% загального обсягу товарів та послуг на планеті. Проте упродовж наступних трьох років цей показник буде неухильно зменшуватися щонайменше на пів відсотка за кожен звітний період. У 2027-ому лише 2,8% світового ВВП припадатиме на країну-агресора.
Це означає, що росія близька до свого історичного "дна" за відносним обсягом виробництва. У 1998 році, в розпал дефолту та економічної кризи, росія все одно мала частку у 2,83% світового ВВП. За час спостережень після розвалу Радянського Союзу це був рекордно низький рівень.
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