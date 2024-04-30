Плетенчук нагадав про загальнодержавну позицію: Кримський міст абсолютно зайвий

Кримський міст є законною ціллю ЗСУ.

Речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук нагадав про загальнодержавну позицію, яку раніше озвучив президент Володимир Зеленський. Вона полягає у тому, що "ця споруда там абсолютно не повинна знаходитися і абсолютно зайва", сказав він в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

Міст зараз не забезпечує військову логістику окупантів в повному обсязі. Тому для рф особливо важливу роль відіграють такі логістичні хаби як Джанкой.

"Якщо ще автомобілями по ньому можна їздити, навіть військовими вантажівками, то повноцінний залізничний склад, наприклад, навіть цистерни з пальним, стоїть на Тамані вже місяцями, їх не пропускають на міст. Тому що немає впевненості в російських окупантів, що цей міст витримає після отриманих пошкоджень, завданих успішною операцією СБУ та ВМС", - пояснив Плетенчук.