ЦНС: окупанти привласнюють землю вздовж Азовського узбережжя та пропонують її "інвесторам" з рф

російські окупанти пропонують "інвесторам" з рф незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя, зокрема пансіонати, бази відпочинку й рекреаційні зони.
Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
«Незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя окупаційна влада тепер активно пропонує так званим інвесторам із регіонів-шефів з росії. Йдеться насамперед про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що голова "днр" денис пушилін стверджує: росія будує відносини з "інвесторами", які "можуть брати ті чи інші пансіонати, землі під пансіонати і вже облаштовувати територію". Водночас юридичне узаконення таких дій не відбувається.
«Виглядає так, що сам пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність присутня у голові кремлівського посібника», - додають у спротиві.
ЦНС наголошує, що за колабораційну діяльність відповідно до Кримінального кодексу України передбачено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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