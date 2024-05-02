Опендатабот: За перший квартал 2024 року в Україні зареєстровано понад 74 тисячі ФОПів

За перший квартал 2024 року в Україні зареєстровано 74 050 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це на 33,6% більше, ніж у січні – березні 2023 року та на 18% більше за показник першого кварталу довоєнного 2021-го. Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Найбільше нових ФОПів у Києві – 10 252 бізнесів, або 13,8% від загальної кількості. На другому місті – Дніпропетровська область (6800 ФОП), на третьому – Київська (5700 нових ФОП).

Найпопулярніші сфери діяльності фізосіб-підприємців: