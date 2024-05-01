Washington Post: Україна без боєприпасів та свіжих сил опинилася у вразливій позиції перед наступом окупантів

Українські війська відійшли з трьох сіл у Донецькій області, видає глибшу вразливість Києва.

Україна без боєприпасів та свіжих сил опинилася у вразливій позиції перед наступом окупантів, пише The Washington Post.

"Намагаючись перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах", - сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Українська влада на різних ділянках фронту зважує: жертвувати людьми чи територією. Допомога від США ще не надійшла і не змінила хід битви. Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів виявляти більше політичної підтримки, прискорюючи процес вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

"Альянс не повинен боятися власної сили або ухилятися від власних основ - кожна країна, яка поділяє спільні цінності та готова їх реально захищати, заслуговує на запрошення приєднатися", - наголосив Зеленський.

У WP вважають, що ця дискусія розбурхає західні столиці найближчими місяцями. Але на фронті жертви стрімко зростають з обох сторін. У вирішальних битвах росія кинула хвилі часто погано навчених військ, намагаючись прорвати українські позиції та вичерпати запаси. Тактика "м'ясорубки" стала основою перемог росії під Авдіївкою та Бахмутом.