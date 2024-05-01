Столтенберг: Довіра до НАТО з боку України підірвана

Затримки в постачанні військової допомоги з боку країн-членів НАТО вплинули на довіру до них з боку України. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після візиту до Києва, повідомило Reuters у вівторок, 30 квітня.
На його думку, потрібно переглянути координацію міжнародної військової допомоги Україні.
"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність і розподіл цього тягаря", – заяив Столтенберг.
Він нагадав, що в останні місяці Україна не отримувала зброю від США і це вплинуло на ситуацію на фронті.
"Звичайно, той факт, що ми не виконали те, що обіцяли, підриває довіру", – визнав генсек НАТО.
Столтенберг нагадав про свою ідею створення багаторічного плану на 100 млрд доларів, де буде чітко визначений внесок кожного члена Альянсу в допомогу Україні.
А реагуючи на занепокоєння окремих членів НАТО, він підкреслив, що ці гроші будуть "крихітними частинками" від того, що США і їхні союзники витратили в Іраку і Афганістані.
"Там ми говоримо про трильйони, а в Україні ми говоримо про мільярди. Але насправді ми маємо справу з реальним викликом нашій безпеці – більш агресивною росією", – наголосив він.
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