Столтенберг: Довіра до НАТО з боку України підірвана

Затримки в постачанні військової допомоги з боку країн-членів НАТО вплинули на довіру до них з боку України. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після візиту до Києва, повідомило Reuters у вівторок, 30 квітня.

На його думку, потрібно переглянути координацію міжнародної військової допомоги Україні.

"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність і розподіл цього тягаря", – заяив Столтенберг.

Він нагадав, що в останні місяці Україна не отримувала зброю від США і це вплинуло на ситуацію на фронті.

"Звичайно, той факт, що ми не виконали те, що обіцяли, підриває довіру", – визнав генсек НАТО.

Столтенберг нагадав про свою ідею створення багаторічного плану на 100 млрд доларів, де буде чітко визначений внесок кожного члена Альянсу в допомогу Україні.

А реагуючи на занепокоєння окремих членів НАТО, він підкреслив, що ці гроші будуть "крихітними частинками" від того, що США і їхні союзники витратили в Іраку і Афганістані.

"Там ми говоримо про трильйони, а в Україні ми говоримо про мільярди. Але насправді ми маємо справу з реальним викликом нашій безпеці – більш агресивною росією", – наголосив він.