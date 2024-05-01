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У ЦПД розповіли, на що очікувати від росіян у період Великодніх свят в Україні

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У період Великодніх свят в Україні очікується збільшення російських провокативних фейків, маніпуляцій щодо священнослужителів та заяв про "придушення вірян московського патріархату в Україні".

Про це в ефірі Hromadske.radio повідомив керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко.

"Ми прогнозуємо зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. росія, як завжди, бере якийсь серйозний інфопривід і викручуватиме його у своєму ключі. Збільшуватиметься кількість провокативних фейків, маніпуляцій щодо пригнічення священнослужителів, щодо пригнічення вірян московського патріархату в Україні", - сказав Сличко.

За його словами, також прогнозуються наративи на кшталт "київський режим пішов проти канонічної церкви", щоб дискредитувати владу України.

"Враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю рф також готує ракетні провокації в період святкувань, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Якщо щось подібне заявлятиметься в інфопросторі, ми повідомлятимемо, але вже варто не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття", - сказав Сличко.

Він звернув увагу, що в усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога, і закликає громадян бути дуже уважними та максимально обережними.

Сличко
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