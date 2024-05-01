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Блінкен: росія навчилась виробляти зброю та боєприпаси швидше, ніж будь-коли у своїй сучасній історії

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За останній рік росія навчилась виробляти зброю та боєприпаси швидше, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, зокрема з часу Холодної війни.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії.

Він зазначив, що рф змогла пришвидшити темпи виробництва зброї завдяки величезними постачаннями верстатів, мікроелектроніки та оптики, переважно з Китаю.

«70% верстатів, 90% мікроелектроніки надходять з Китаю. Це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них», – підкреслив держсекретар.

За словами Блінкена, допомога Китаю дозволяє росії продовжувати війну проти України та сприяє відновленню оборонно-промислової бази рф.

«Отже, у той самий час, коли росія шукає кращі відносини з державами Європи, вона також підживлює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення Холодної війни. І як я сказав своїм китайським колегам, ви не можете мати й те, й інше», – наголосив держсекретар США.

Водночас він додав, що Китай не постачає рф безпосередньо зброю, ракети та боєприпаси, як це роблять Іран та Північна Корея.

Проте Пекін надає “неоціненну підтримку” російській оборонно-промисловій базі, що допомагає москві обходити санкції, експортний контроль та інші заходи, підсумував глава відомства.

зброя, Блінкен
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