У МО України розповіли про оновлену зарплатню військовослужбовців

Рядові бійці ЗСУ тепер можуть отримувати зарплатню до 190 тисяч гривень на місяць.

Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Важка та ризикована робота має гідно оплачуватися. І тепер військовослужбовець, який бере безпосередню участь у бойових діях, отримуватиме 20 100 грн мінімально – це основне грошове забезпечення, плюс 100 тис. грн за участь у бойових діях і 70 тис. грн за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення", – сказав Лазуткін.

Загалом піхотинець може отримати за місяць 190 100 грн, а для офіцерів виплати трохи більші.

При цьому поза зоною бойових дій військові гарантовано отримують 20 тис. грн, а якщо вони виконують спеціальні, але не бойові завдання, до грошового забезпечення додається ще 30 тис. грн на місяць.

Також, за словами речника Міноборони, військовослужбовці можуть отримати грошову винагороду за знищену техніку росіян:

за військовий автомобіль – 12 180 грн,

за танк – 48 720 грн.

за корабель першого рангу – понад 243 600 грн.

за броньовані машини – БМП і БТР – можна отримати понад 42 630 грн;

за гелікоптер чи літак – понад 48 000 – 120 000 грн.

"Щоб отримати ці гроші, потрібно, щоб у журналі бойових дій був запис, щоб було донесення. І бажано, щоб була фото- чи відеофіксація", – заявив Лазуткін.