Кирильчук: Населення Мелітополя збільшилось до 170 тисяч осіб внаслідок "гастролерів", яких звозять з росії

У тимчасово окуповані райони Донецької області масово переселяють росіян із затоплених регіонів.
Їх заселяють у покинуті будинки й дають "грошову компенсацію", передає "24 канал" з посиланням на свої джерела.
росіян селять у невеликих тилових селищах. На кожного члена родини видають по 150 тис. руб. Їх також звільняють від сплати комунальних платежів на рік.
Повідомляють також, що до відремонтованих будинків у Маріуполі заселяють мігрантів. Їм надають житло нібито як "оплату за працю".
окупаційна влада заявляє, що у Маріуполі живе близько 30 тис. мігрантів. Але насправді їх набагато більше.
Також окупанти кажуть про заселення Мелітополя.
"До повномасштабної фази війни населення Мелітополя складало 150 тисяч осіб, близько половини усіма правдами-неправдами виїхало на підконтрольну територію України. Наразі населення Мелітополя збільшилось до 170 тисяч осіб внаслідок оцих "гастролерів", яких звозять і звозять", - розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук.
На окупованих територія активно працює кремлівська пропаганда. Людей постійно залякують та перевіряють на зв'язки з силами оборони.
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