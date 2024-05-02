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МЗС Латвії: Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території

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Новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Наразі Україна отримує зброю від західних партнерів із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України. Проте, вважає Браже, такий підхід може змінитися, і навіть більше – він уже змінюється.

"Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень", – сказала глава МЗС Латвії. На уточнювальне запитання вона відповіла, що такі країни справді є.

Браже пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно.

"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", – сказала вона.

Міністерка висловила переконання, що якщо є об'єкти, з яких росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території. За словами Браже, таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.

Латвія
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