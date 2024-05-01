Нардеп: Без перегляду тарифу на електроенергію може бути складна ситуація з енергозабезпеченням

Без перегляду тарифу на електроенергію для населення взимку може бути складна ситуація з енергозабезпеченням. Про це заявив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Він розповів, що внаслідок обстрілів енергосистеми наразі ситуація складніша, ніж була після минулої зими. Нардеп каже, що Уряду треба показати людям реальний стан в енергетиці і пояснити, що потрібно приймати кардинальні кроки для вирішення проблем у галузі.

«Потрібно людям сказати правду. Якщо ми не приймемо якихось кардинальних рішень, то ми взимку матимемо з 24 годин на добу матимемо 12 або 18 годин тільки світло, тому що у нас буде надскладна ситуація і величезний дефіцит», – сказав Нагорняк озвучуючи свої прогнози щодо можливого перегляду тарифу на електроенергію.

Він пояснив, що державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго» покривають різницю між ринковою вартістю електроенергії та пільговим тарифом для населення. Фактично це коштує «Енергоатому» біля 100 млрд грн на рік, а «Укргідроенерго» – 25 млрд грн.

«Зараз ми надавати (постачати електроенергію – ред.) по пільговому тарифу для населення, на жаль, не можемо. І потрібно було це рішення (перегляд тарифу для населення – ред.) приймати раніше у квітні місяці, і говорити з людьми відверто, що нам потрібно терміново проводити ремонтну кампанію», – наголосив нардеп.