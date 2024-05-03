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Подоляк прокоментував рішення ЄС щодо військовозобов'язаних українців, які виїхали з України

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Радник Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про рішення Євросоюзу щодо військовозобов'язаних українців за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на YouTube-канал Delfi.

Подоляк заявив, що повномасштабна війна в Україні триває вже два роки. Багато молодих людей, які виїхали з країни, навіть не підтримують Україну, перебуваючи закордоном.

"Ми ж не бачили масових протестів з приводу "дайте зброї", "Україна спливає кров'ю" тощо. Сильна сторона Європи, що вони через довгу дискусію прийдуть до правильних рішень", - сказав Подоляк.

Радник висловив думку, що в Європі знайдуть рішення щодо молодих людей, які виїхали з України.

"І це, до речі, змушує цих молодих людей зараз замислитися над тим, де вони, що вони і як вони почуватимуться вже завтра. Рано чи пізно Європейський Союз спільно з Україною ухвалить оптимальне рішення і тут не потрібно звертати увагу на цю емоційну істерику ", - Заявив радник Офісу президента.

Подоляк
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