У ДСНС нагадали батькам, як краще розповісти малечі, що таке міни та гранати

Дуже часто діти не знають як виглядає небезпечний вибуховий предмет. Тому рятувальники ДСНС нагадали батькам, як краще розповісти малечі, що таке міни та гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

У ДСНС радять розпочати розмову з того, чи знає дитина як виглядає граната. Це пов'язано з тим, що дуже часто у малечі можуть бути найрізноманітніші відповіді.

Батькам необхідно вислухати всі варіанти та показати як насправді виглядає вибухівка. Після цього варто пояснити наскільки цей предмет небезпечний.

Ворог може приклеїти їх до стовбурів дерев, заховати серед трави, кущів у парках та лісах, на майданчиках чи навіть у побутових предметах у тих містах, де велися бойові дії.