Естонія: Заколот пригожина показав певну хиткість влади росії

Голова комісії із закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон зазначив, що суботні події показали певну хиткість влади росії.
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє національний мовник ERR.
«Я не бачив такого ланцюга подій протягом дуже тривалого часу. Як сказав путін у своєму суботньому ранковому зверненні, ситуацію можна порівняти з 1917 роком. Однозначний висновок про те, чому і як це сталося, важко зробити навіть сьогодні вранці», – сказав Міхкельсон у неділю.
На його думку, переїзд ватажка пвк "вагнер" євгенія пригожина до білорусі – це не просто питання бажання олександра лукашенка, оскільки білоруський авторитарний лідер не є суверенним главою держави. «Час покаже, чому і на чиє прохання він це зробив, і яким буде результат», – додав парламентарій.
За його словами, "наївно було б думати, що це (суботній заколот, - ред.) призведе до якогось демократичного становлення росії". Щодо самого перебігу подій, то невідомо, хто допоміг колонам пригожина і "вагнера" так логістично грамотно рухатися і дійти до певної точки, де було досягнуто угоди, зазначив голова парламентської комісії.
«Сьогодні вранці можна сказати, що авторитет влади в росії збережено, але водночас стало зрозуміло, що цю владу можна похитнути досить простими засобами… Усьому світу було показано, що влада путіна не залізна, її можна похитнути зсередини», – сказав Міхкельсон.
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