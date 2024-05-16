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Александр Свищев, Григорий Козловский и БО «БФ «Незламні» помогают с протезированием украинских военных

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Основатель ФК «Рух» Григорий Козловский и президент Федерации водного поло Украины, украинский бизнесмен, меценат Александр Свищев перевели 2 миллиона гривен в БО "БФ «Незламні» для протезирования украинских защитников.

Александр Свищев - президент Федерации водного поло Украины

«Мы знаем, что пока военные нас защищают от врага - мы должны работать и помогать. Помогать не только тем, кто сейчас на фронте, но и помочь тем, кто вернулся. Мы рады, что в Украине существуют реабилитационные центры, которые не только устанавливают протезы, но и изготавливают их. Поэтому присоединяемся к этой инициативе и передаем БО «БФ «Незламні» средства на покупку компонентов, которые обеспечат изготовление качественных и эффективных протезов для наших военных. Спасибо всем защитникам и верим - ПОБЕДА БУДЕТ. Слава Украине! Героям Слава!», - отметил меценат и бизнесмен Григорий Петрович Козловский.

Григорий Козловский и Александр Свищев регулярно помогают украинским защитникам. С начала 2024 года на различные нужды ВСУ известные львовские меценаты передали более 7,5 миллионов гривен.

«Сегодня очень важно создать нашим защитникам и защитницам лучшие условия для восстановления. Для тех, кто потерял конечности, оно возможно только при наличии качественных функциональных протезов. Поэтому мы приобщаемся к этой инициативе и передаем в Unbroken средства на покупку компонентов, для изготовления качественных и эффективных протезов для наших военных», - отметил Александр Свищев.

Национальный реабилитационный центр Unbroken - это место, где взрослые и дети получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. С начала войны здесь пролечили более 15 тысяч раненых украинцев, среди которых 350 - дети. В центре не только устанавливают протезы, но и изготавливают. В Центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией. Всю медицинскую помощь люди получают бесплатно.

«Благодаря благотворителям в наш реабилитационный центр Unbroken было переведено 2 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на помощь нашим защитникам, которые потеряли конечности. Благодаря помощи таких меценатов как Григорий Козловский и Александр Свищев мы сможем установить конечности для наших защитников и подарить им возможность снова ходить, двигаться и максимально восстанавливаться», - рассказала директор по коммуникациям и партнерствам Первого медобъединения Львова и руководитель проекта Unbroken Ирина Заславец.

Ранее сайт «Обозреватель» составил рейтинг ТОП-10 западноукраинских бизнесменов, которые активно развивают спорт. В него вошли два известных бизнесмена и мецената Александр Свищев и Григорий Козловский.

Александр Юрьевич Свищев является президентом Федерации водного поло Украины, а также возглавляет ватерпольный клуб «Динамо» Львов». При его президентстве клуб достиг значительных результатов: через несколько лет становится семикратным чемпионом Украины, восьмикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. ВК «Динамо» Львов» сегодня – абсолютный лидер Суперлиги по водному поло сезона 2023/2024.

Григорий Петрович Козловский – основатель и почетный президент ФК»Рух», известный львовский бизнесмен и меценат. В 2009 году взял под свою опеку взрослую и юношескую команду футбольного клуба «Рух» в городе Винники. Благодаря поддержке Григория Козловского, происходит развитие футбола не только на Западе, а по всей Украине. Бизнесмен и меценат создал уникальный проект - Академию футбола ФК «Рух» - первую в своем роде, не имеющую аналогов в Украине.

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