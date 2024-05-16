МЗС Швейцарії: Участь у Глобальному саміті миру підтвердили 50 країн

Участь у Глобальному саміті миру, що має відбутися 15-16 червня у Швейцарії, підтвердили 50 країн зі 160 запрошених. Про це повідомляє місцеве видання Swissinfo, посилаючись на заяву керівника Департаменту з комунікацій МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.

Нині про свій приїзд заявили 50 делегацій. Серед тих, хто підтвердив свої наміри, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова уряду Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон.

МЗС Швейцарії задоволене кількістю відповідей, але прагне побачити ще більшу цифру.

"Там є великі європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Глобального півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості та роздуми щодо миру в Україні. Тому ми хочемо мати кількість і репрезентативність Північ-Південь", - зазначив Бідо.

За його словами, росії на зустрічі не буде.

"Ми не запрошували росію, оскільки росіяни постійно говорять, що їм це нецікаво. Ми перебуваємо на підготовчій фазі, ми не будемо укладати мир як такий у Bürgenstock, але ми справді хотіли б розпочати процес із залучення росії. Тому зв’язок з ними підтримуємо", - запевнив Бідо.

Зустріч має відбутися 15 і 16 червня в п'ятизірковому готелі Bürgenstock у Люцерні в центральній Швейцарії.