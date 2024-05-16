МЗС Швейцарії: Участь у Глобальному саміті миру підтвердили 50 країн

Участь у Глобальному саміті миру, що має відбутися 15-16 червня у Швейцарії, підтвердили 50 країн зі 160 запрошених. Про це повідомляє місцеве видання Swissinfo, посилаючись на заяву керівника Департаменту з комунікацій МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.
Нині про свій приїзд заявили 50 делегацій. Серед тих, хто підтвердив свої наміри, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова уряду Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон.
МЗС Швейцарії задоволене кількістю відповідей, але прагне побачити ще більшу цифру.
"Там є великі європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Глобального півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості та роздуми щодо миру в Україні. Тому ми хочемо мати кількість і репрезентативність Північ-Південь", - зазначив Бідо.
За його словами, росії на зустрічі не буде.
"Ми не запрошували росію, оскільки росіяни постійно говорять, що їм це нецікаво. Ми перебуваємо на підготовчій фазі, ми не будемо укладати мир як такий у Bürgenstock, але ми справді хотіли б розпочати процес із залучення росії. Тому зв’язок з ними підтримуємо", - запевнив Бідо.
Зустріч має відбутися 15 і 16 червня в п'ятизірковому готелі Bürgenstock у Люцерні в центральній Швейцарії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023