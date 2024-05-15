ЄС остаточно схвалив допомогу Україні загальним обсягом у 50 мільярдів євро

У вівторок, 14 травня, у Європейському Союзі остаточно ухвалили План України в рамках реалізації програми Ukraine Facility загальним обсягом у 50 мільярдів євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

Очікується, що відповідне рішення дозволить Європейській комісії надати Україні до 1,89 мільярда євро як попереднє фінансування до того, як стартують виплати на регулярній основі.

Там зауважили, що регулярність платежів стане можлива виключно за двох основних умов:

запровадження погодженої реформи та інвестицій;

продовження підтримки та поваги ефективних демократичних механізмів.

Як зазначив прем'єр України Денис Шмигаль, у 2024 році Україна за цією програмою має намір отримати 16 мільярдів євро.

"Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", - йдеться у його повідомленні.

Як відомо, у рамках програми Ukraine Facility буде створено механізм української гарантії обсягом у 7,8 мільярда євро для забезпечення покриття ризиків, пов’язаних з діяльністю бізнесу у зв'язку з повномасштабною війною.

Упродовж 2024-2027 років 50 мільярдів євро спрямують на фінансування держбюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку у втіленні програми.

План для Ukraine Facility є технічним документом, необхідним для втілення програми фінпідтримки України від Євросоюзу.

Він передбачає проведення реформ, що створять фундамент для відновлення та розвитку економіки та інтеграції України до ЄС.

План містить:

Базові реформи - для оперативного відновлення та довгострокового економічного зростання.

Економічні реформи - передбачаються чотири напрямки: фінансові ринки, управління держактивами та приватизація, людський капітал, бізнес-середовище.

Секторальний розвиток - стратегія секторального розвитку покликана сконцентрувати ресурси та зусилля у ключових сферах, які мають як національне значення, так і світовий потенціал.

Планом передбачено 69 реформ з понад 150 квартальними індикаторами виконання.

"Вони також включають 16 інвестиційних індикаторів. Для їх виконання необхідно продовжити та посити програми щодо розвитку інфраструктури, розмінування, покращення енергоефективності, підтримку малого та середнього підприємництва, покращення доступу до освіти тощо", - йдеться в описі плану.