АВМ: Цього року Україна експортувала молочних продуктів на 42% більше за аналогічний період минулого

У січні-квітні 2024 року Україна експортувала 36,43 тисячі тонн молочних продуктів, що на 42% більше в натуральних обсягах порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Такі дані оприлюднила Асоціація виробників молока (АВМ).

При цьому грошова виручка за експортовану молочну продукцію здебільшого залишилася на рівні минулорічного періоду (+0,12%) i становила 70,46 мільйона доларів у першому кварталі 2024 року.

Зазначається, що у квітні Україна експортувала 10,42 тисячі тонн молочних продуктів, таким чином натуральні обсяги експорту зросли на 18% порівняно з березнем поточного року і на 35% проти квітня 2023 року.

“Збільшення обсягів експорту молочних продуктів в квітні, ймовірно, пов’язане зі скороченням попиту на внутрішньому ринку в період Великого посту, появі в країні надлишків молока-сировини та зниження закупівельних цін”, – повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі. Та зазначив, що в умовах зниження цін на молоко-сировину навесні, готова українська молочна продукція стає більш привабливою для іноземних покупців.