Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

АВМ: Цього року Україна експортувала молочних продуктів на 42% більше за аналогічний період минулого

112

У січні-квітні 2024 року Україна експортувала 36,43 тисячі тонн молочних продуктів, що на 42% більше в натуральних обсягах порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Такі дані оприлюднила Асоціація виробників молока (АВМ).

При цьому грошова виручка за експортовану молочну продукцію здебільшого залишилася на рівні минулорічного періоду (+0,12%) i становила 70,46 мільйона доларів у першому кварталі 2024 року.

Зазначається, що у квітні Україна експортувала 10,42 тисячі тонн молочних продуктів, таким чином натуральні обсяги експорту зросли на 18% порівняно з березнем поточного року і на 35% проти квітня 2023 року.

“Збільшення обсягів експорту молочних продуктів в квітні, ймовірно, пов’язане зі скороченням попиту на внутрішньому ринку в період Великого посту, появі в країні надлишків молока-сировини та зниження закупівельних цін”, – повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі. Та зазначив, що в умовах зниження цін на молоко-сировину навесні, готова українська молочна продукція стає більш привабливою для іноземних покупців.

молоко, АВМ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 16 мая 2024
Среда, 15 мая 2024
Вторник, 14 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023