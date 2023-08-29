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The Economist: На фронті росія втратила перевагу в безпілотниках

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росія на початку повномасштабного вторгнення в Україну мала перевагу 3:1 у тактичних безпілотниках. Сьогодні сторони знаходяться на паритеті. Про це пише The Economist з посиланням на джерело в оточенні українського головнокомандувача Валерія Залужного.

«У росії величезний потенціал протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, тож будь-який український напад потребує ретельного планування. Україна розробила алгоритми, які, здається, працюють. … Близько 35-40% безпілотників долітають якнайближче до цілі. Відгуки про успіх удару збираються через супутники, пристрої стеження, повідомлення у соціальних мережах і місцевих агентів», – пише видання.

Нові типи українських безпілотників розробляють чимало організацій: всі розвідувальні агентства мають власні програми щодо безпілотників, залучені розробники-фрілансери. Чимало виробників працюють без значного державного фінансування – коштом благодійників – та прагнуть до розширення виробництва.

The Economist, безпілотник
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