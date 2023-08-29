The Economist: На фронті росія втратила перевагу в безпілотниках

росія на початку повномасштабного вторгнення в Україну мала перевагу 3:1 у тактичних безпілотниках. Сьогодні сторони знаходяться на паритеті. Про це пише The Economist з посиланням на джерело в оточенні українського головнокомандувача Валерія Залужного.
«У росії величезний потенціал протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, тож будь-який український напад потребує ретельного планування. Україна розробила алгоритми, які, здається, працюють. … Близько 35-40% безпілотників долітають якнайближче до цілі. Відгуки про успіх удару збираються через супутники, пристрої стеження, повідомлення у соціальних мережах і місцевих агентів», – пише видання.
Нові типи українських безпілотників розробляють чимало організацій: всі розвідувальні агентства мають власні програми щодо безпілотників, залучені розробники-фрілансери. Чимало виробників працюють без значного державного фінансування – коштом благодійників – та прагнуть до розширення виробництва.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023