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США оголосили про запровадження санкцій проти трьох китайських компаній

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США в п'ятницю оголосили про запровадження санкцій проти трьох китайських компаній, які порушували глобальний режим нерозповсюдження, підтримуючи програму балістичних ракет Пакистану, йдеться в заяві Державного департаменту США.

"Державний департамент включає до переліку компанії General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. і Changzhou Utek Composite Company Ltd... Ці три організації, що базуються в Китайській Народній Республіці (КНР), займалися постачанням ракетного обладнання для пакистанської програми створення балістичних ракет", - ідеться в заяві.

Зокрема, компанія General Technology Limited працювала над постачанням паяльних матеріалів, які використовуються для з'єднання компонентів ракетних двигунів балістичних ракет і при виробництві камер згоряння.

Компанія Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. працювала над постачанням оправок та іншого обладнання, яке може бути використане у виробництві твердопаливних ракетних двигунів і може контролюватися режимом контролю за ракетними технологіями.

Компанія Changzhou Utek Composite Company Ltd. з 2019 року працює над поставками скловолокна D-glass, кварцової тканини і тканини з високим вмістом кремнезему, які знаходять застосування в ракетних системах.

У заяві наголошується, що запровадження санкцій проти компаній із КНР свідчить про те, що "Сполучені Штати продовжуватимуть протидіяти розповсюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та пов'язаної з ними закупівельної діяльності, що викликає занепокоєння, де б вона не відбувалася".

санкції
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