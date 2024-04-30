До «Армії відновлення» приєдналося понад 118 тисяч безробітних українців

До «Армії відновлення» приєдналося вже понад 118 тисяч безробітних українців. Проєкт діє на території 19 областей.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості у Telegram.
Там розповіли, що з 1 жовтня 2022 року на виплату заробітної плати учасникам проєкту виділили вже 838 млн грн. На даний момент оплата за роботи складає 12 тисяч гривень за повний відпрацьований місяць.
Найбільше безробітних залучили у Харківській області – там видано 21 983 направлення на роботу.
До першої п'ятірки також входять Донецька (14 158 направлень), Київська (13 537), Полтавська (12 878) та Чернігівська (12 854) області.
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