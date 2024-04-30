Мінвідновлення та ЄК почнуть переговори щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС

Міністерство відновлення України та Європейська Комісія зможуть офіційно почати переговори щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Відповідний мандат на переговори затвердила Рада ЄС під час засідання 29 квітня, повідомила пресслужба міністерства.
Повідомляється, що Єврокомісія пропонує продовжити Угоду, тобто транспортний безвіз, щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на півроку. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до кінця червня 2025 року.
У міністерстві зазначили, що офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом.
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