Центр досліджень продовольства: Капіталізація ринку сільгоспземель зросла на понад 200 млрд грн

У першому кварталі 2024 року капіталізація ринку сільгоспземель зросла на понад 200 млрд грн, зокрема й завдяки участі юридичних осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр досліджень продовольства та землекористування - KSE Агроцентр.

Зазначається, що у першому кварталі було укладено 25,7 тис. угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення сукупним обсягом 58,8 тис. га, що на 7% перевищує показники попереднього кварталу - рекордна кількість угод купівлі-продажу сільгоспземель за весь час після початку повномасштабного вторгнення.

«За результатами перших трьох місяців цього року середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі збільшилась на 11,2%. Якщо в четвертому кварталі минулого року вона становила 37,7 тис. грн, то за перші три місяці зросла до 42 тис. грн/га. Таким чином, капіталізація ринку сільгоспземель від початку поточного року зросла на 202,5 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

За оцінкою Центру досліджень, у січні-березні 2024 року 436 юридичних осіб придбали 2957 сільськогосподарських ділянок сукупною площею 8,5 тис. га. При цьому трохи менше половини транзакцій припадає саме на березень 2024 року, коли своїм правом купівлі сільськогосподарської землі скористались 276 юридичних осіб, що придбали 1253 земельні ділянки сукупною площею 3,5 тис. га.

За даними аналітиків, наприкінці минулого року деякі експерти висловлювали побоювання, що великі гравці будуть акумулювати значні площі сільськогосподарських угідь.

«Частка юросіб на ринку землі в першиму кварталі склала лише 14,5%, тоді як решта угод, як і раніше, відбувається між фізичними особами. Водночас відкриття доступу юридичним особам до ринку земель вже позитивно відбивається не лише на ліквідності, але й на прозорості ринку», - додав експерт KSE Агроцентр Роман Нейтер.