Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Мінагрополітики: 1 травня відкриють прийом заявок від фермерів з деокупованих територій на державні дотації

128

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) 1 травня відкриють приймання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв деокупованих територій і територій, де завершено бойові дії, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

При цьому уточнюється, що грошові кошти в розмірі 8 тис. грн за 1 га надаватимуть виробникам сільгосппродукції, які мають у власності або користуванні до 120 га земель сільгосппризначення. Допомогу зможуть отримати фермери окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Райони визначено згідно з наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309.

У Мінагрополітики уточнили, що до деокупованих територій і територій, на яких завершено бойові дії, держава відносить території можливих та активних бойових дій, для яких визначено дату завершення бойових дій, а також території, де велися активні бойові дії, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси та для яких визначено дату завершення бойових дій.

Заявки прийматимуть у ДАР до 30 червня 2024 року.

"Про початок подання заявок за іншими напрямами державної підтримки буде повідомлено додатково", - наголошується в повідомленні.

Підтримку надаватимуть відповідно до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільгосппродукції, затвердженого постановою Кабміну №918 (зі змінами, внесеними постановою КМУ №300 від 15 березня 2024 року), уточнили в міністерстві.

фермери, ДАР
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 30 апреля 2024
Понедельник, 29 апреля 2024
Воскресенье, 28 апреля 2024
Суббота, 27 апреля 2024
Пятница, 26 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023