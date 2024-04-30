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У травні в Україні штрафи за ухилення від мобілізації значно підвищаться

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Новий закон про мобілізацію, що набуде чинності 18 травня 2024 року, передбачає покарання за ухилення від мобілізації у вигляді підвищених штрафів.

Про це йдеться у поясненні адвокатки юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерини Аніщенко, пише Апостроф з посиланням на РБК-Україна.

За її словами, нинішнє законодавство також передбачає штрафи за ухилення військовозобов'язаних чоловіків від мобілізаційних вимог. Якщо людина не прийшла оновити дані у ТЦК, то на неї чекає штраф від 1,7 тис. до 5,2 тис. гривень.

Оновлені норми про мобілізацію, які запрацюють у травні, передбачають зростання розмірів штрафів у десять разів. Таким чином, суми підвищаться так:

до 17 тис. - 25 тис. гривень за перше правопорушення;

до 34 тис. - 59,5 тис. гривень - для посадовців та юридичних осіб.

За правилами, чоловіка можуть штрафувати у разі ігнорування повістки. Наступний після повістки документ, який надішлють громадянину, стане "вимога".

"Коли чоловік військовозобов'язаного віку не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адмінзатримання. Якщо цього протягом 5 днів не зробили, чоловіку надсилають ще один документ - "вимогу". Це вже не рекомендація, а зобов'язання прийти до військкомату", – пояснила юристка.

Інакше в ТЦК будуть змушені звернутися в суд із заявою про заборону керувати транспортом та накладення інших адмінстягнень на такого громадянина як на ухилянта.

Чоловіки призовного віку, які не з'явилися в ТЦК під час воєнного стану раніше, зараз мають при першому поході до військкомату сплатити штраф.

"Навіть якщо ви туди звертаєтеся, щоб отримати відстрочку. Різниця в тому, що після 18 травня суму доведеться сплатити вже вищу", – додає адвокатка.

Надалі після оновлення військово-облікових даних чоловікам надішлють постанови про накладення адмінстягнення.

мобілізація, штрафи, Аніщенко
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