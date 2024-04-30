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Bloomberg: США стурбовані тим, що МКС може видати ордери на арешт топпосадовців Ізраїлю та лідерів ХАМАС

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Сполучені Штати і союзники нібито стурбовані тим, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може невдовзі видати ордери на арешт топпосадовців Ізраїлю та лідерів ХАМАС, і це зірве шанси на їхню домовленість про припинення вогню.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Країни Групи семи нібито почали непублічно надсилати сигнали Міжнародному кримінальному суду, турбуючись, що оголошення судом ордерів на арешт когось з ізраїльських посадовців чи лідерів ХАМАС через їхні методи ведення війни зірве шанс на домовленість про перемир’я, яка зараз виглядає досяжною.

Видання The New York Times раніше повідомляло, що ордер загрожує, зокрема, прем’єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу.

Очільник МЗС Ізраїлю Ісраель Кац у неділю заявив, що видача ордерів на арешт когось із посадовців Ізраїлю "підніме моральний дух" ХАМАС та радикальним ісламістським угрупованням.

Сполучені Штати загалом виступають проти розслідування і наполягають, що МКС у даній ситуації не має юрисдикції.

Поінформовані джерела кажуть, що останніми тижнями Ізраїль та ХАМАС наблизилися до домовленості, що дозволила б звільнити десятки заручників в обмін на призупинення Ізраїлем операції у секторі Гази.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у своїх останніх заявах закликав якнайшвидше ухвалити рішення про тимчасове припинення вогню на умовах Ізраїлю, зауваживши, що вважає їх "надзвичайно щедрими".

Прем’єр-міністр Британії також натякав, що бачить шанси на угоду і ХАМАСу варто погодитися на неї.

США, ХАМАС, Ізраїль
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