Умєров: Готуємо матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству

Демобілізувати українських військовослужбовців можна буде лише після закінчення війни. Наразі у Міністерстві оборони опрацьовують різні рішення, дадуть змогу військовим, що вже майже два роки знаходяться на передовій перепочити.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю "Суспільному".

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена", - сказав він.

За словами Умєрова, хоча і виглядає так, що нинішні темпи мобілізації не створюють перспективи для вже чинних військовослужбовців відпочити, це не правда. І Міноборони вже знайшло рішення.

"Ми повинні розуміти, що це питання справедливості для всіх. І ми знайшли рішення, які будуть подані у Верховну Раду", - розповідає міністр.

Він зазначає, що МО вже розробило величезний кластер рішень для проблем різного характеру, які накопичувалися протягом останніх двох років, а мета Міністерства у тому, щоб змінити парадигму, щоб служіння в армії сприймалося як честь а не покарання, тому що українці демонізували процес мобілізації.

"А для мене це честь. Ці світоглядні речі треба змінити: і підходи до них, і формати. Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству. (…) Потрібні правила гри. Для всіх", - каже Умєров.

Він розповів, що мета Міністерство - знайти нові рішення старим методам, які колись працювали, але сьогодні суспільство вимагає їх змінити.

За його словами, розроблений МО законопроєкт найближчими днями буде реєструватися у Верховній Раді.