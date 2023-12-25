Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Умєров: Готуємо матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству

154

Демобілізувати українських військовослужбовців можна буде лише після закінчення війни. Наразі у Міністерстві оборони опрацьовують різні рішення, дадуть змогу військовим, що вже майже два роки знаходяться на передовій перепочити.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю "Суспільному".

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена", - сказав він.

За словами Умєрова, хоча і виглядає так, що нинішні темпи мобілізації не створюють перспективи для вже чинних військовослужбовців відпочити, це не правда. І Міноборони вже знайшло рішення.

"Ми повинні розуміти, що це питання справедливості для всіх. І ми знайшли рішення, які будуть подані у Верховну Раду", - розповідає міністр.

Він зазначає, що МО вже розробило величезний кластер рішень для проблем різного характеру, які накопичувалися протягом останніх двох років, а мета Міністерства у тому, щоб змінити парадигму, щоб служіння в армії сприймалося як честь а не покарання, тому що українці демонізували процес мобілізації.

"А для мене це честь. Ці світоглядні речі треба змінити: і підходи до них, і формати. Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству. (…) Потрібні правила гри. Для всіх", - каже Умєров.

Він розповів, що мета Міністерство - знайти нові рішення старим методам, які колись працювали, але сьогодні суспільство вимагає їх змінити.

За його словами, розроблений МО законопроєкт найближчими днями буде реєструватися у Верховній Раді.

Умєров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 25 декабря 2023
Воскресенье, 24 декабря 2023
Суббота, 23 декабря 2023
Пятница, 22 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023