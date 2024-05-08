У Мінреінтеграції розповіли про зміни у порядку оренди державного та комунального майна

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку оренди державного та комунального майна та врегулював питання оплати за оренду у період воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Зокрема, від орендної плати звільнені фізичні особи та ФОП, призвані на військову службу.
Також припиняється нарахування орендної плати для орендарів майна, що розташоване на територіях активних бойових дій, територіях, де діють електронні інформресурси держави, або на тимчасово окупованих територіях згідно з переліком Мінреінтеграції.
Крім того, комунальним підприємствам, що фінансуються з місцевих бюджетів, дозволено орендувати державне майно без аукціону за ціною 1 грн за 1 кв.м для облаштування гуртожитків для ВПО.
Зміни були розроблені Фондом держмайна спільно з Мінреінтеграції та іншими відомствами для підтримки орендарів в умовах війни.
Як повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук, сьогодні до постанови КМУ від 27.05.2022 N 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" було внесено певні зміни.
Зокрема, уряд синхронізував перелік територій, на яких велися або ведуться бойові дії, із затвердженим переліком територій, тимчасово окупованих російською федерацією.
Також встановлено, що орендарі, які використовують майно на цих територіях, будуть звільнені від орендної плати на визначений період.
Зауважимо, що через повномасштабне російське вторгнення в 2022 році та окупацію рф нових територій державний бюджет України недоотримав 1,209 мільярда гривень плати за оренду держмайна.
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