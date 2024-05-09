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Верещук: В Україні можуть запровадити обов’язкові освітні курси з МГП

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В Україні розглядають можливість запровадження обов'язкових освітніх курсів з міжнародного гуманітарного права (МГП) у загальноосвітніх школах та для держслужбовців.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Подробиці озвучила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

За її словами, зокрема, планується включити до навчальної програми курси, які охоплюватимуть поняття захисту прав людини у ситуаціях збройних конфліктів, та включитимуть теми міжнародного гуманітарного права до програм звичних шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство, історія.

Крім того, освітній матеріал планують поширювати у вигляді посібників, онлайн-курсів та за допомогою проведення спеціалізованих тренінгів.

У Мінреінтеграції додали, що важливим є також використання системи мотивації для вивчення цієї теми. Наразі вже проводяться конкурси із заохочувальними призами для учнів.

Верещук, Мінреінтеграції, МГП
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