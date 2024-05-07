Федоров: Польща продовжить абонплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України

Польська сторона продовжить абонплату терміналів Starlink для України.
Про це повідомив у Телеграмі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за підсумком зустрічі з віцепрем’єр-міністром — міністром цифровізації Республіки Польща Кшиштофом Гавковським, передає Укрінформ.
«Польща — наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення», - зазначив Федоров.
Він додав, що також був підписаний меморандум про співпрацю між міністерствами, далі впроваджуватимемо спільні проєкти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування.
Міністри також обговорили питання підтримки роботи дата-центру для Державної податкової служби України, який збудували на території Польщі для безпеки важливих даних.
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