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Експерт: Для виведення з ладу військової машини рф потрібен економічний шок

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росія не зможе фінансувати війну проти України у разі настанні повноцінної економічної кризи.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

Згідно з оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), росія у найближчі роки втрачатиме свою долю у глобальній економіці, а зростання її ВВП буде уповільнюватися.

Проте навіть у такому стані країна-агресорка зможе витрачати чималі кошти на війну ще доволі довго, вважає аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

"Змінити ситуацію може тривалий обвал цін на нафту", - сказав він "Апострофу".

Економіст, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран також вважає, що навіть попри погіршення економічної ситуації, росія зможе продовжувати фінансувати війну, в тому числі коштом зниження соціальних стандартів усередині країни.

"Для виведення з ладу їхньої військової машини економічними засобами потрібен економічний шок - бунти всередині країни, нафта URALS по 30-40 доларів за барель (на сьогодні понад 75 доларів - "Апостроф"), стихійні лиха, неврожай тощо. Шок має призвести до кардинальної зміни поведінки населення і бізнесу – це основний інструмент тиску на рф через економічну сферу. Такі шоки можуть бути як природними (як при розвалі СРСР), так і організованими", - сказав експерт у коментарі виданню.

ВВП
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