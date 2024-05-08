Експерт: Для виведення з ладу військової машини рф потрібен економічний шок

росія не зможе фінансувати війну проти України у разі настанні повноцінної економічної кризи.
Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".
Згідно з оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), росія у найближчі роки втрачатиме свою долю у глобальній економіці, а зростання її ВВП буде уповільнюватися.
Проте навіть у такому стані країна-агресорка зможе витрачати чималі кошти на війну ще доволі довго, вважає аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.
"Змінити ситуацію може тривалий обвал цін на нафту", - сказав він "Апострофу".
Економіст, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран також вважає, що навіть попри погіршення економічної ситуації, росія зможе продовжувати фінансувати війну, в тому числі коштом зниження соціальних стандартів усередині країни.
"Для виведення з ладу їхньої військової машини економічними засобами потрібен економічний шок - бунти всередині країни, нафта URALS по 30-40 доларів за барель (на сьогодні понад 75 доларів - "Апостроф"), стихійні лиха, неврожай тощо. Шок має призвести до кардинальної зміни поведінки населення і бізнесу – це основний інструмент тиску на рф через економічну сферу. Такі шоки можуть бути як природними (як при розвалі СРСР), так і організованими", - сказав експерт у коментарі виданню.
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