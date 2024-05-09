МО України: Електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку червня

В Україні електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку червня 2024 року.
Про це повідомила заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко.
За її словами, в Реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" буде відображена інформація про усіх військовозобов'язаних, резервістів та призовників.
Таким чином, реєстр "Оберіг" буде для держави - інструментом для оцінки людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян.
Вона зазначила, що зараз єдиним органом, який вносить інформацію у Реєстр "Оберіг" є Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
"Але "Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами. Основна задача цих обмінів, цієї взаємодії – це актуалізація даних українців і українок", - пояснила вона.
Йдеться про реєстр Державної податкової служби, реєстр Міністерства юстиції, Державної реєстрації актів цивільного стану (відомості про сім'ю, а також про смерть), реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки (дані про освіту і спеціальність).
"Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто, будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня", - додала заступниця очільника Міноборони.
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