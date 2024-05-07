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Галущенко: Запуск росіянами в роботу захопленої ЗАЕС може призвести до ядерного інциденту

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У рф немає ліцензованого персоналу для запуску в роботу захопленої Запорізької АЕС, тому самодіяльність її фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, ліцензію на експлуатацію ЗАЕС мають виключно українські фахівці, яких окупанти не допускають на територію станції.

«Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців в росії і привезуть на станцію, то це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції – це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського та, звісно, міжнародного права», – пояснив Галущенко.

Він також зауважив, що на окупованому об’єкті є суттєві технічні проблеми через завершення термінів використання ядерного палива та відсутність достатніх обсягів води для експлуатації реакторів після знищення росіянами Каховської дамби.

«І якщо води в охолоджувачах вистачає, щоб шість блоків перебували у неробочому режимі, то для запуску ЗАЕС потрібні зовсім інші обсяги води», – додав він.

ЗАЕС, Галущенко
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