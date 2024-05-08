Вінницький: Цього року на НМТ зареєструвалося 287 тисяч вступників

Цього року на національний мультипредметний тест (НМТ) успішно зареєструвалося 287 тисяч вступників, всього документи на тестування подали понад 300 тисяч осіб.
Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький в ефірі телемарафону у вівторок, 7 травня.
«Скористалися сервісом (реєстрації на НМТ – ред.) понад 301 тисяча вступників, відправили в обробку на сьогодні 293 тисячі. 8000 вступників мали якісь технічні проблеми. Успішно зареєстровано для проходження НМТ 287 тисяч вступників», – розповів він.
За словами Вінницького, це на 20 тисяч людей більше, ніж торік.
З них в Україні складатимуть НМТ 268 тисяч абітурієнтів, а за кордоном – майже 19 880 абітурієнтів, які виявили бажання складати НМТ, зазначив заступник міністра.
Цього року мінімальний бал для вступу підвищений для таких спеціальностей як право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини – до 150. Також такий поріг залишається для медичних спеціальностей, стоматології, охорони здоров'я, педіатрії.
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