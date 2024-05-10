Укренерго: Грант від KfW буде спрямований на відбудову підстанцій, що постраждали через російські атаки

Грант від Кредитної установи для відбудови (KfW) буде спрямований на відбудову підстанцій, що постраждали через російські атаки, та їхній захист.
Про це у коментарі журналістам сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Кошти будемо витрачати на відновлення і захист наших енергооб'єктів, а також на посилення стійкості нашої мережі у тих регіонах, що постраждали в цьому і минулому опалювальних сезонах від російських атак», - сказав очільник компанії.
Він наголосив, що Укренерго отримає грант уже найближчим часом. При цьому, закуповуючи обладнання, компанія надаватиме перевагу українським виробникам.
«Але ми мусимо розуміти, що не всю номенклатуру українські компанії здатні виробити у стислий термін», - зауважив Кудрицький.
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