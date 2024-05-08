63% українців вважають, що діяльність УПЦ мп в Україні заборонити, - опитування

Більшість українців – 63% – вважають, що діяльність УПЦ московського патріархату варто заборонити в Україні.
Ще 20% певні, що держава має посилити контроль за діяльністю релігійної організації під керівництвом патріарха кирила гундяєва.
Тільки 12% наших громадян думають, що влада ніяк не повинна втручатися, а до кримінальної відповідальності варто притягувати окремих представників УПЦ, які порушили закон.
Відповідні дані одержано шляхом проведення соціологічного опитування групою КМІС.
Серед тих, хто віддає перевагу повній забороні московської структури в Україні, більшість проживає у західних регіонах. Це 69% опитаних українців.
Найменше – на Півдні України, їхня частка становить 46%.
Опитування проводилося протягом 20-25 квітня 2024 року серед 1 200 українців з усіх регіонів України за винятком тимчасово окупованого Криму.
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