Латвія: росія погрожує застосувати ядерну зброю для залякування країн, які хочуть взяти участь у Саміті миру

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що росія знову погрожує застосувати ядерну зброю для залякування країн, які в червні візьмуть участь у Саміті миру щодо України.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини і своїми колегами з Естонії та Литви, повідомляє Delfi.

Латвійська прем’єрка зазначила, що росія загрожує всій Європі – так було і в минулому, і зараз нічого особливо не змінилося.

"Сьогоднішньою зустріччю ми підтверджуємо, що працюємо в рамках НАТО і над зміцненням обороноздатності Європейського Союзу", – заявила Сіліня.

Вона зазначила, що зараз військовий потенціал буде зміцнюватися за рахунок розвитку оборонної промисловості, і необхідно домогтися того, щоб усі країни НАТО витрачали не менше 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на потреби оборони.

"Деякі країни ясніше усвідомили, якими є справжні загрози з боку росії. Усвідомлення цих загроз дає Україні більше можливості перемогти у війні з росією", – сказала глава латвійського уряду.

Своєю чергою прем’єрка Естонії Кая Каллас також заявила, що нинішні погрози росії застосувати ядерну зброю поширюють з метою стримування рішень, які планують ухвалити на підтримку України.

Каллас підкреслила, що росія і раніше погрожувала застосувати ядерну зброю, але це була лише погроза. Однак не можна з упевненістю сказати, що ядерну зброю не буде застосовано, оскільки Росія схильна діяти непередбачувано.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що "важливо завжди голосно говорити, що в цій війні не можна використовувати ядерну зброю".

Він підкреслив, що рік тому на зустрічі з главою Китаю, а також під час інших зустрічей зі світовими лідерами він завжди підкреслював цю позицію.