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Українцям нагадали, що вони можуть надіслати координати, фото та опис ворожої техніки в чатбот "єВорог"

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Цивільні українці, особливо ті, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, можуть допомагати Силам оборони. Вони можуть повідомляти про місце розташування росіян та їх техніку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

"Ви живете на тимчасово окупованих територіях України чи маєте рідних, знайомих? Уважно прочитайте допис і пошерте його. Бо саме ви можете забезпечувати Сили оборони інформацією про ворога, як розвідка", - сказано у повідомленні.

Ви можете надіслати координати, фото та опис ворожої техніки в чатбот "єВорог".

Як поясниил в Силах оборони, можна надсилати повідомлення про:

  • ракетні комплекси С-300 та Іскандер;
  • системи зв’язку;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • бензовози;
  • скупчення техніки;
  • переміщення колон техніки;
  • транспортування техніки залізницею;
  • склади з боєприпасами;
  • позиції артилерії;
  • безпілотники.

Водночас, українцям радять бути уважними та переходити в чат-бот "єВорог" тільки з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot

Також необхідно бути обачними, та надсилати інформацію тільки тоді, коли впевнені у власній безпеці. Після цього необхідно видаляти кадри окупантів та листування з чатботом, а також не обговорювати по телефону переміщення техніки росіян.

єВорог
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