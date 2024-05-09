Українцям нагадали, що вони можуть надіслати координати, фото та опис ворожої техніки в чатбот "єВорог"

Цивільні українці, особливо ті, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, можуть допомагати Силам оборони. Вони можуть повідомляти про місце розташування росіян та їх техніку.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".
"Ви живете на тимчасово окупованих територіях України чи маєте рідних, знайомих? Уважно прочитайте допис і пошерте його. Бо саме ви можете забезпечувати Сили оборони інформацією про ворога, як розвідка", - сказано у повідомленні.
Ви можете надіслати координати, фото та опис ворожої техніки в чатбот "єВорог".
Як поясниил в Силах оборони, можна надсилати повідомлення про:
Водночас, українцям радять бути уважними та переходити в чат-бот "єВорог" тільки з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot
Також необхідно бути обачними, та надсилати інформацію тільки тоді, коли впевнені у власній безпеці. Після цього необхідно видаляти кадри окупантів та листування з чатботом, а також не обговорювати по телефону переміщення техніки росіян.
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