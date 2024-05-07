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Bloomberg: Через війну в Україні російська нафтогазова промисловість стикається з нестачею робочої сили

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російська нафтогазова промисловість стикається з нестачею робочої сили, оскільки мобілізація російської економіки на війну та демографічна криза загострює кризу кадрів.

Про це пише Bloomberg.

За словами аналітиків і рекрутерів, енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з російською армією і виробниками зброї. Один лише "аванс" для солдата, який воює в Україні, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника.

Видання зазначає, що ця проблема не є новою - росія стикається зі скороченням працездатного населення протягом майже 20 років. Падіння народжуваності в 1990-х роках було першопричиною, а пандемія Covid додала виклику, але вторгнення в Україну зробило його набагато гострішим.

Згідно з останніми звітами російського центрального банку, брак кадрів зараз б'є по підприємствах у всіх галузях економіки. Хоча нафтогазова галузь, як видається, працює безперебійно, це може мати більш довгостроковий вплив.

"Дефіцит кадрів торкнувся навіть заможних галузей. Нафтогазовий сектор може дозволити собі залучати працівників з вищими зарплатами, але держава конкурує, пропонуючи військові контракти", - коментує президент однієї з рекрутингових компаній рф Олексій Захаров.

За оцінками московської компанії Kasatkin Consulting, колишнього дослідницького центру Deloitte в регіоні, російському нафтогазовому сектору цього року не вистачає близько 40 тис. працівників.

Bloomberg
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