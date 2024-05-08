Речник ЄК: Україна зможе скористатися надходженнями від заморожених російських активів вже до літа 2024 року

Вже до літа 2024 року, якщо країни – члени ЄС зможуть досягти швидкої згоди навколо пропозицій Єврокомісії та високого представника ЄС щодо використання надходжень від заморожених на території ЄС суверенних активів рф, Україна зможе скористатися першими коштами з таких надходжень.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

«Нова пропозиція передбачає, що ці надходження будуть використовуватися, щоб підтримати Україну з негайною увагою на фінансування (закупівель, – Ред.) військового обладнання та (в середньостроковій та тривалій перспективі) для відновлення та відбудови. Ця пропозиція наразі обговорюється. Ми сподіваємося на швидке погодження між країнами-членами, щоб перші платежі могли бути зроблені вже до літа», – сказав він у відповідь на прохання прокоментувати слова канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо готовності 90% країн – членів ЄС погодити використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів для військової підтримки України.

Він зауважив, що зазвичай Єврокомісія “не коментує коментарі”, проте нагадав, як розвивалася ситуація навколо можливого використання заморожених на території ЄС фінансових активів рф.

Перша пропозиція, яку Єврокомісія зробила у грудні минулого року та яка набула чинності у лютому 2024 року, зафіксувала утримання нарахованих відсотків на окремих від активів рф рахунках, що зберігаються в європейських фінансових установах.

Як другий крок Європейська комісія і високий представник ЄС 20 березня оприлюднили пропозицію для використання цих прибутків, що походять від відсоткових нарахувань на заморожені активи рф, для надання військової допомоги Україні.

«Обговорення цієї пропозиції вже кілька разів відбувалося на рівні робочих груп ради ЄС, а також у форматі Coreper. Чергове таке обговорення, як ми очікуємо, відбудеться вже завтра. Тож ми сподіваємося на швидке ухвалення цієї пропозиції країнами-членами», – сказав речник Єврокомісії.